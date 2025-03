Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Helena Prestes eliminata alla semifinale? Ultime dal televoto

Cresce l’attesa per la 41esima puntata del18, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini su Mediaset, che promette colpi di scena con una triplice eliminazione. I concorrenti a rischio sono, Luca Giglioli e Chiara Cainelli, ma chi lascerà per sempre la Casa più spiata d’Italia?18, Anticipazioni e Sondaggi Ultim’ora: Chi Uscirà dCasa?Stando ai sondaggi più recenti, la situazione appare chiara. Le percentuali raccolte fino ad ora mostrano un vantaggio netto per, con il 45% dei voti a suo favore. Seguono Chiara Cainelli con il 30% e Luca Giglioli con il 25%.favorita per il salvataggioLe previsioni sembrano tutte puntare sulla permanenza di. Nei sondaggi online e nei forum dedicati al, la concorrente raccoglie consensi che vanno dal 58% al 90%, dimostrando un ampio supporto da parte del pubblico.