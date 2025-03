Mistermovie.it - Mister Movie | Daisy Ridley Racconta l’Esperienza “Terrificante” nel Suo Nuovo Film Horror “We Bury the Dead”

Nel suo, Wethesi trova ad affrontare una delle sfide più intense della sua carriera: combattere contro uno zombie. L'attrice, nota per il suo ruolo di Rey in Star Wars, interpreta Ava Newman, una donna che, alla ricerca del marito scomparso a causa di un disastroso esperimento militare, si unisce a un'unità di recupero cadaveri. Tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata quando i corpi che Ava seppellisce iniziano a tornare in vita.ha ammesso che affrontare questi non morti sul set è stata un’esperienza straordinariamente intensa. Parlando con Collider.com, l'attrice ha rivelato che la lotta contro gli zombie è stata "". "Ho combattuto contro tante cose e persone, ma è stato davvero intenso", ha detto. "Quando ti giri e vedi questa creatura, e poi capisci che il trucco pratico è così ben fatto da farti sentire davvero spaventato, è una sensazione che ti fa sentire la mente giocarti brutti scherzi.