Mister Movie | Buffy Ritorna | Sequel in Arrivo con Nuovi Cacciatori di Vampiri?

L'universo di "l'Ammazza" potrebbe presto espandersi con una nuova serie, secondo indiscrezioni trapelate da DanielRPK. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le voci su un possibile casting suggeriscono un ritorno di Sarah Michelle Gellar nei panni dell'iconicaSummers, affiancata da una nuova generazione didipronti a combattere le forze del male. Non si tratterebbe di un reboot completo, ma di una prosecuzione della storia originale, con un focus su personaggi inediti e dinamiche contemporanee.La Nuova Squadra diAl centro della narrazione ci sarebbe Nova, una liceale con una doppia vita: studentessa di giorno e cacciatrice didi notte. Accanto a lei, un gruppo di adolescenti con caratteristiche e personalità diverse: Abe, il padre di Nova, fotoreporter con un possibile interesse per il sovrannaturale; Mr.