Mister Movie | Biancaneve Live Action infrange un brutto record | il più basso di sempre per un remake!

Il tanto attesoDisney di, con Rachel Zegler e Gal Gadot nei ruoli principali, è finalmente approdato nelle sale cinematografiche. Circondato da un'ondata di anticipazione e dibattiti, il film sta ora suscitando reazioni contrastanti da parte di critica e pubblico. L'opera di Marc Webb reinterpreta la fiaba classica di una giovane principessa che, con l'aiuto di sette nani, lotta per riconquistare il suo regno dalla Regina Cattiva. La Disney sperava di modernizzare la storia per una nuova generazione, ma non tutti i fan hanno accolto favorevolmente i cambiamenti apportati. Critiche ContrastantiLe recensioni dei critici si attestano su un tiepido 44% di approvazione su Rotten Tomatoes, basato su un ampio campione di recensioni. Alcuni lodano l'interpretazione di Zegler e l'impatto visivo del film, mentre altri si dichiarano delusi dalle libertà prese rispetto alla versione animata del 1937, considerata un capolavoro.