Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti TV Venerdì 21 Marzo 2025: The Voice Senior Domina la Serata con il 24% di Share

Leggi su Mistermovie.it

Nelladi ieri, Theha conquistato la scena su Rai1, radunando 3.770.000 spettatori e ottenendo un notevole 24% di.Il successo di Thesu Rai1Il talent show dedicato agli artisti over 60 si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più amati dal pubblico televisivo italiano.Buoni risultati per Le Onde del Passato su Canale5Su Canale5, l’ultimo episodio de Le Onde del Passato ha interessato 2.167.000 spettatori, garantendo alla rete unodel 13.2%. Un risultato discreto, ma non sufficiente a contrastare il predominio di Rai1.Le altre reti generalisteSu Rai2, il programma Dicono di te ha ottenuto 526.000 spettatori con un modesto 3% di, mentre Italia1 ha raggiunto 1.136.000 spettatori con la pellicola Aftermath – In trappola (6.