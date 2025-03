Mistermovie.it - Mister Movie | Anteprima Domenica In 23 Marzo: Mara Venier Accende il Pomeriggio con un Cast Stellare

23, Rai 1 si prepara ad accogliere la 28a puntata di "In", il programma cult condotto dadirettamente dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Unall'insegna dell'intrattenimento, con un parterre di ospiti illustri provenienti dal mondo della musica, del cinema e della televisione, pronti a regalare al pubblico momenti di spettacolo e rivelazioni esclusive.Ospiti e Anticipazioni EsclusiveElodie darà il via alla trasmissione con una performance che spazierà dal suo ultimo successo, "Dimenticarsi alle 7", a un medley dei suoi brani più amati, tra cui "Due", "Tribale" e "Bagno a mezzanotte". Alessia Marcuzzi anticiperà i segreti del suo nuovo show, "Obbligo o verità", in partenza il giorno successivo su Rai 2. Un'altra icona della musica italiana, Rita Pavone, presenterà il suo libro "Gemma e le altre" e interpreterà il suo nuovo singolo "Niente (Resilienza 74)".