Mister Movie | Amici 2025 perché Dandy ha lasciato il serale il ritiro per problemi fisici

Un colpo durissimo per, talentuoso ballerino di hip hop, che si è visto costretto a rinunciare aldia causa di un problema fisico inaspettato. A poche ore dall’inizio della fase più emozionante del talent show di Maria De Filippi, previsto su Canale 5 per sabato 22 marzo, il giovane danzatore ha dovuto prendere la difficile decisione di abbandonare la competizione.costretto a lasciareperdi saluteLa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per, che non ha nascosto lo sconforto e la fatica nell'accettare la realtà. Le sue parole, intrise di dolore e incredulità, testimoniano la difficoltà di doversi fermare proprio quando il traguardo sembrava a portata di mano: “Come è possibile? Non lo accetto, non è reale”.Le prime parole didopo ilNonostante lo shock iniziale,ha trovato la forza per rivolgere un messaggio sentito ai suoi fan e a tutto lo staff del programma.