Iltempo.it - Militante di FdI aggredito al grido di "sporco fascista": la vicenda choc a Pavia

Riconoscersi in un partito di destra, agli occhi della galassia della sinistra, sembra sufficiente a giustificare la violenza. L'ultimo, vergognoso caso balzato agli onori di cronaca arriva dall'Università di, dove undi Azione Universitaria (il movimento legato a Fratelli d'Italia che fa politica negli Atenei), e rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e futuro candidato al CNSU, è statoin maniera brutale. Il ragazzo, dopo essere stato circondato e riempito di botte aldi "", è finito in ospedale con naso e labbra rotte. Un atto, questo, frutto di quell'intolleranza rossa che sembra aver spostato, ancora una volta, le lancette indietro nel tempo. Come riporta Il Giornale, secondo ildi Azione Universitaria, i suoi aggressori sarebbero partecipanti assidui di cortei pro-Palestina e vicini alle associazioni di sinistra all'interno dell'Ateneo.