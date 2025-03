Serieanews.com - Milinkovic-Savic, un’altra pretendente: le big interessate sono 4

continua a strabiliare e su di lui sidrizzate le antenne delle big del nostro campionato: oggi ne registriamo almeno 4: le big4 (Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento nella carriera di ogni giocatore in cui serve fermarsi, guardarsi allo specchio e chiedersi: “E adesso?”. Per Vanja, portiere del Torino, quel momento è arrivato.Non è una questione d’età (anche se a 28 anni è arrivato il momento), né una semplice voglia di cambiare aria. È la sensazione che questo possa essere davvero il momento giusto per alzare l’asticella. Dopo stagioni in crescita costante, ora che si è preso il Toro sulle spalle e l’ha guidato a un campionato da applausi, le big di Serie A si stanno muovendo. E non solo.