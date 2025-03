Dayitalianews.com - Milano, tragedia sui binari: 40enne travolto e ucciso da un treno nella stazione di Affori

ieri sera, 21 marzo, di. Un uomo di 40 anni è stato da un. Ieri sera, venerdì 21 marzo, un uomo di circa 40 anni è stato da un di, a; sul luogo della sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ma, per l'uomo, non c'era più nulla da fare e hanno solo potuto constatarne il decesso. Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe avuto all'incirca 40 anni, ma, al momento della morte non aveva documenti e, dunque, non è stato possibile identificarlo. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polfer, che ora sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire cosa è accaduto.