Lapresse.it - Milano-Sanremo, vince van der Poel. Secondo Ganna

Mathieu van dera due anni di distanza la2025. In volata l’olandese ha preceduto Filippodavanti allo sloveno Tadej Pogacar che ancora una volta manca la vittoria nella Classicissima di Primavera. Per van derè la settima gara monumento della carriera. Perè la seconda piazza d’onore alladopo quella del 2023. Quell’anno vinse proprio Van der, che dunque festeggia la seconda affermazione.Pogacar ha attaccato sulla Cipressa, seguito solo da Van der. L’azzurro si è staccato sul Poggio, ma ha tenuto duro ed è rientrato all’ultimo chilometro. Poi Van der, che non ha mai perso la ruota di Pogacar, ha prima provato a staccare lo sloveno sul Poggio, poi in volata ha vinto largamente con una bicicletta di vantaggio.