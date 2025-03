Oasport.it - Milano-Sanremo femminile 2025: Longo Borghini ripresa a 200 metri dall’arrivo, trionfa Wiebes

Lorenamette la sua firma sulla. Con una perfetta volata sul traguardo di Via Roma l’olandese del Team SD Worx – Protime ha battuto la connazionale Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike) e la svizzera Noemi Ruegg (EF Education-Oatly). Un po’ di rimpianti per l’Italia con Elisache ha tentato di anticipare la volata con una bella sparata ai 1500, ma l’azzurra della UAE Team ADQ è stataai 200.Dopo la partenza di Genova cominciano gli scatti dal gruppo, ma non si riesce a creare una fuga convincente. A prendere del margine è stata l’olandese Anne Knijnenburg, che è poi stata raggiunta dalle italiane Virginia Bortoli e Laura Tomasi. L’azione delle tre viene poi stoppata dal gruppo ai -60 chilo, con il plotone che da quel momento resta compatto.