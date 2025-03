Milano-Sanremo da sogno Van der Poel trionfa su Ganna e Pogacar Tre fuoriclasse in Via Roma le pagelle

Leggi su Sportface.it

La2025 passa alla storia come una delle edizioni più incredibili e spettacolari di sempre. Mathieu Van der, Filippoe Tadejcompongono un podio regale al termine di un’azione che i tre hanno sviluppato negli ultimi 30 km fin dalla Cipressa. Trecapaci di fare il vuoto, ma alla fine il più forte è l’olandese che vince la sua seconda “Classicissima” in carriera e aggancia proprioa quota sette Monumento in bacheca. Per lo sloveno rimane l’ossessione della, dopo averle provate davvero tutte e in tutti i modi. Filippoconquista un secondo posto clamoroso, confermando una condizione forse senza precedenti in carriera. Un trio da, pronto a giocarsi qualcosa forse anche alla Parigi-Roubaix.La cronaca della corsaCome sempre la prima parte della giornata è puramente interlocutoria, nonostante una pioggia persistente che caratterizza le prime ore di corsa.