Milano-Sanremo 2025 | Sanremo nuova provincia d’Olanda

L’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 116mapercorrendo i 289 chilometri della classicissima di primavera in 6 ore 22 minuti e 53 secondi alla media di 45.288 km/h. Al posto d’onore, in una volata a tre dall’esito mai in discussione, si è piazzato il recordman dell’ora Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha preceduto il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) vince la, secondo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), terzo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Credit: Giorgio Ialenti – TPILa più bella classicissima di primavera del III millennio non sembrava nata sotto i migliori auspici alle 10.30 questa mattina al via da Pavia. Per la prima metà di gara, infatti, i ciclisti hanno corso sotto una pioggia battente con temperature invernali.