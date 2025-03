Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025, per Pogacar niente vittoria ma il nuovo record sulla Cipressa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 marzo- Provarle tutte per vincere, senza lasciare nulla al caso, nel vero senso della parola: è ciò che ha fatto Tadejalla. Alla fine, il fatturato è stato 'solo' un terzo posto, il secondo di fila, alle spalle di Filippo Ganna e soprattutto del vincitore Mathieu Van Der Poel, ma il campione iridato si può consolare con ilfirmato. I precedenti primati e il tempo di percorrenza diUna delle salite iconiche della Classicissima, 5,6 km con una pendenza media del 4,2% e massima del 9%, per un dislivello di 234 metri, è stata a lungo nei pensieri dello sloveno e della sua UAE Team Emirates-XRG, al lavoro per provare a percorrerla in meno di 9'. L'ascesa, posta a 22 km dal traguardo di Via Roma, fino a stamattina 'apparteneva' a Gabriele Colombo e Alexander Gontchenkov, che nel 1996 la scalarono in 9'19".