Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025, la gioia di Van Der Poel: "Un'emozione che ricorderò a lungo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 marzo– Nel 2023 aveva vinto con un bel margine davanti a Filippo Ganna e Wout Van Aert, oggi assente di lusso (e discusso): nelsi ripete battendo, stavolta in volata, ancora il piemontese e Tadej Pogacar. Il protagonista è sempre Mathieu Van Der, che insieme al corridore della Ineos Grenadiers riesce a tenere il passo del campione iridato prima sulla Cipressa (scalata a tempo di record) e poi sul Poggio, prima di imporsi a Via Roma, aggiudicandosi la. Le dichiarazioni di Van DerPer l'alfiere dell'Alpecin-Deceuninck, diventato capitano di giornata dopo il naufragio strada facendo dell'acciaccato vincitore in carica Jasper Philipsen, una doppia soddisfazione. "Sono felice di questa vittoria. E' stata un'edizione incredibile: noi tre insieme fino alla fine, davvero un'che".