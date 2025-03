Milano rider consegna la pizza a una 18enne e la molesta | arrestato 25enne per violenza sessuale

Leggi su Open.online

Hato unaa domicilio, fatto irruzione in casa della cliente e, dopo averla bloccata contro il muro, ha tentato di baciarla ripetutamente prima di palpeggiarla più volte. La polizia dihaun, 25 anni, di origini pachistane, accusato di essere il responsabile dellaai danni della. Larisale allo scorso 4 dicembre 2024. Dopo aver subito l’aggressione, la giovane è riuscita a liberarsi e a chiudersi in casa, chiamando immediatamente il 112. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rassicurato e messo in sicurezza la vittima, avviando le prime indagini. L’identificazione certa dell’autore delle violenze è avvenuta attraverso la ricostruzione dell’evento, sulla base della testimonianza della vittima, e – scrive il Corriere della Sera – coi conseguenti riscontri alle sue parole sulla base di elementi documentali e documentati.