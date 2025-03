Lapresse.it - Milano, rapina in sala slot con pistola e martello: quattro arresti

I Carabinieri della Stazione di Rho, in provincia di, hanno arrestatopersone lo scorso 6 marzo per concorso inaggravata e porto d’armi e oggetti atti ad offendere: pochi minuti prima i, cittadini italiani, avevanoto a mano armata unadi Pessano con Bornago, utilizzando unae un.Nel corso dell’azione due persone sono rimaste a fare da ‘palo’ nell’auto usata dal gruppo per giungere sul posto, mentre gli altri due hanno fatto irruzione nellae, col volto coperto, dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, hanno minacciato il proprietario facendosi consegnare l’incasso pari a circa 5000,00 €, per poi scappare verso Rho. I Carabinieri a seguito di serrate ricerche hanno prontamente rintracciato tutti gli indagati, che si erano divisi ma sono stati poi arrestati a Pogliano Milanese, a Nerviano e Rho.