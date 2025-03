Ilgiorno.it - Milano, ragazza di 18 anni violentata in casa dal rider della pizza: l’identikit, la app di delivery e oltre tre mesi di caccia all’uomo

– Laconsegnata sul pianerottolo. Le domande sempre più inopportune sulla vita privata. E poi l’agguato in, spalancando la porta con una spallata. La diciottenne si ritrova bloccata contro un muro: l’uomo prova a baciarla, la palpeggia nelle parti intime, ma lei riesce in qualche modo a divincolarsi, spingendolo fuori dall’abitazione e chiudendosi dentro. Quando arrivano gli agenti delle Volanti, lo sconosciuto è già lontano, in sella alla sua bicicletta daper una delle app più utilizzate per il cibo a domicilio. A meno di quattrodal brutale tentativo di stupro, andato in scena la sera del 4 dicembre in uno stabile in zona San Siro a, il presunto molestatore è stato arrestato dalla polizia: in manette un venticinquenne pakistano, a cui è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale firmata dalla gip Lorenza Pasquinelli.