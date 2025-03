Ilgiorno.it - Milano, 18enne ordina una pizza a domicilio e viene violentata: arrestato il rider di 25 anni

– È accusato di aver molestato una ragazza di 18a cui aveva consegnato una. La Polizia di Stato di, cota dalla Procura, ha eseguito un'nza di misura cautelare ai domiciliari a carico di un pachistano di 25, ritenuto responsabile di violenza sessuale compiuta lo scorso dicembre 2024. L’intrusione L'uomo addetto alla consegna dizioni di alimenti pronti per conto di una società, dopo aver raggiunto l'indirizzo indicato dall'azienda, aveva consegnato laalla ragazza e, dopo averle rivolto domande sulla sua vita privata, sarebbe entrato con forza all'interno dell'appartamento dove l'avrebbe molestata più volte. La reazione La giovane era riuscita ad allontanare l'aggressore, chiudendosi subito in casa e a chiedere il 112. Gli agenti della volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno svolto gli approfondimenti immediati rassicurando e mettendo in sicurezza la ragazza.