Tvplay.it - Milan, saluta il top player: clamorosa destinazione

Leggi su Tvplay.it

Incredibile colpo di scena per il: senza Champions League, partirà uno dei calciatori più rappresentativiIlsta attraversando una stagione difficilissima, come dimostra il nono posto a nove giornate dal termine e i sei punti di distanza dal quarto posto occupato dal Bologna, squadra con cui i rossoneri hanno perso uno scontro fondamentale a fine febbraio.il top(Lapresse) – tvplay.itNaturalmente è ancora tutto possibile essendoci in palio 27 punti, anche se parliamo comunque di un’impresa mica da ridere: oltre ai felsinei, anche Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina lottano per la quarta piazza e dunque partire con così tanto svantaggio non è la situazione migliore.Se ildovesse mancare l’appuntamento con la Champions League, allora non sarebbe da escludere qualche cessione pesante.