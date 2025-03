Sololaroma.it - Milan-Roma Femminile, formazioni ufficiali: la scelta su Viens

La giornata di oggi 22 marzo sarà cruciale per la. Dopo aver riposato per due settimane, le giallorosse sono pronte a tornare in campo per concludere al meglio questa stagione, tra alti e bassi. Alessandro Spugna è ben consapevole che vincere lo Scudetto sia più che difficile, considerando che la Juventus capolista dista 11 punti. Per provare a rincorrere le bianconere, le capitoline dovranno cominciare dall’imminente gara con il, in programma oggi sabato 22 marzo alle 16:00 al Centro Sportivo Peppino Vismara. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente ostico pur essendo ultimo nella Poule Scudetto.Le rossonere hanno vitale bisogno di 3 punti di fronte al loro pubblico, per accorciare sulla Fiorentina 4° in classifica. La Lupa dovrà dar prova di poter ancora credere nel miracolo Tricolore, in queste ultime uscite dell’annata.