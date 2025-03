Sololaroma.it - Milan-Roma Femminile 3-1, Spugna: “Brutta prestazione, oggi è mancato tutto”

Leggi su Sololaroma.it

La corsa dellasubisce una brusca frenata nel momento clou della stagione. Le giallorosse sono cadute sul campo delcon il risultato di 3-1, risultato che complica notevolmente le chance di rimonta sulla Juventus.: “Tanta imprecisione negli ultimi metri”Al termine della partita, il tecnico Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Non il risultato che ci aspettavamo e nemmeno lami prendo tante colpe, forse non ho schierato la miglior formazione. Tante calciatrici sotto livello. Complimenti al, che fa una gran, maresa facile da unadella“. Su cosa èrispetto all’inizio della partita: “Gestire la palla quando dovevamo gestirla. La lucidità, la cattiveria agonistica per conquistare le seconde palle, per andare a contrasto, fare le corse di rientro,quello che serviva per difendere il risultato e magari migliorarlo.