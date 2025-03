Sololaroma.it - Milan-Roma Femminile 3-1, non basta Viens: Spugna crolla in rimonta

La giornata di oggi 22 marzo è stata complicata per la. Dopo aver riposato per due settimane, infatti, le giallorosse sono tornate in campo per riprendere la corsa nella Poule Scudetto. La squadra ha ricominciato la sua marcia dalla gara con il, che si è disputata alle 16:00 al centro sportivo Peppino Vismara. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-1 in favore delle rossonere, che sono salite a 31 punti a -1 dalla Fiorentina quarta in classifica.Il primo tempo è cominciato nel migliore dei modi per le capitoline, che sono passate in vantaggio al 4? minuto grazie alla rete di Evelyne. Il Diavolo non ha mollato il colpo ed ha trovato il pareggio al 28? con Evelyn Ijeh. Nella ripresa il copione non è cambiato, con le meneghine che hanno ribaltato definitivamente la situazione.