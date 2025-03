Calciomercato.it - Milan, nuovo affare col Real: 30mln per il difensore

Mercato, i rossoneri non si fermano ed ora hanno individuato ilrinforzo da 30 milioni di euro che può esaltare la platea rossonera. Pronti 30 milioni per ildelMadrid. Andiamo a vedere le ultime notizie.Per i rossoneri la situazione è in continuo divenire ed è difficile immaginare quelli che potranno essere gli scenari che si apriranno nel futuro prossimo. Molto, infatti, dipenderà da come si concluderà questa stagione, che ha ancora tanto da dire. I traguardi infatti incideranno sicuramente sulle risorse che saranno stanziate per il mercato, ma anche sulla scelta delallenatore a cui affidare la rinascita di questo progetto.colper il(Calciomercato.it) – foto da AnsaA prescindere da questi discorsi, però, la squadra così com’è non basta per i traguardi che intende perseguire la proprietà dele per questo motivo i rossoneri sono pronti a guardare ancora una volta in casaMadrid.