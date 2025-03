Rompipallone.it - Milan, Conceiçao cambia tutto per Leao: pronta la rivoluzione

Il fuoriclasse portoghese pronto are veste nel sistema di gioco del mister connazionale Sergio ConceicaoIlsi prepara a rientrare dalla sosta per le nazionali con l’entusiasmo delle ultime due vittorie contro Lecce e Como.Sergio Conceição dovrà tentare di proseguire su questa scia con la consapevolezza che il club rossonero dovrà qualificarsi in una delle competizioni europee, con la zona Champions che ora dista sei punti.stravolge i rossoneri: nuovo piano suTra le novità in vista del rientro della sosta, c’è anche il ruolo di Rafael, il cui utilizzo è diventato un argomento centrale nelle ultime settimane. In varie uscite, il portoghese è partito dalla panchina, una scelta che ha fatto discutere e non poco in casa.Sergio Conceicao ha l’occasione giusta per convincere tifosi e società:pronto a trascinare i suoi (LaPresse) rompipallone.