Tg24.sky.it - Migranti, tratta di esseri umani e favoreggiamento immigrazione clandestina: 6 arresti

Nella giornata di ieri, personale del Servizio Centrale Operativo e della S.I.S.C.O. di Roma, con la collaborazione della S.I.S.C.O. di Brescia, del Servizio per la Cooperazione di Polizia e il Reparto Prevenzione Crimine, all’esito delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, nei confronti di sei nigeriani indiziati a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata alladidell’, sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona, estorsione e procurato aborto. Alcuni dei sono aggravati dal metodo mafioso e dalla transnazionalità.