Meteo Roma domenica 23 marzo all’insegna della variabilità

si prepara ad unadi primavera con cieli grigi e qualche pioggia. Secondo quanto riportato da Il.it, la giornata di23— la giornata si presenterà piuttosto stabile ma coperta. Il cielo sarà molto nuvoloso al mattino e al pomeriggio, con una leggera schiarita in serata. Le temperature saliranno leggermente, con una minima di 11°C e una massima di 19°C prevista alle ore 15.Il Comune diha diffuso un messaggio di allertagialla dalla sera di sabato 222025 e per le successive 18-24 ore: ‘si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori settentrionali e orientaliRegione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati’Chi sperava in un weekend di sole pieno dovrà aspettare, ma buone notizie potrebbero arrivare con l’inizionuova settimana: lunedì 24si prevede un miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature ancora gradevoli, comprese tra i 9°C e i 19°C.