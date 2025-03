Ilnapolista.it - Merckx: «Nel 69 mi offrirono tanti soldi per lasciare il Giro d’Italia. Tre giorni dopo fui trovato positivo al doping»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Nel 69 miperil. Trefuial»Oggi c’è la Milano-Sanremo e Repubblica intervista un ampio pezzo di storia del ciclismo e della Sanremo: Eddyche compirà 80 anni a giugno e che recentemente è caduto e si è rotto l’anca. Lui la Sanremo l’ha vinta sette volte. Qui parla di Pogacar. Ha scelto lei il ciclismo o il ciclismo ha scelto lei?«Mio nonno era stato calciatore in seconda serie. Nessun ciclista in famiglia. I miei genitori avevano un negozio di generi alimentari a Woluwe-Saint-Pierre. Facevo le consegne in bicicletta, la passione è nata così. La prima bici vera a 12 anni, rossa. Avevo praticato boxe, basket, calcio. Mi lanciai in una corsa nel 1961 a Laeken, senza allenamento. Non la vinsi».