Spazionapoli.it - Mercato Napoli, spunta un nome per la porta! Piace ad Antonio Conte

Leggi su Spazionapoli.it

La dirigenza azzurra piomba sul portiere direttamente dalla Serie A, l’interesse è concreto: l’ha suggerito.Ildelè ormai ampiamente avviato. Quando mancano sempre meno partite alla fine della stagione, la dirigenza azzurra sta lavorando per non arrivare alla sessione estiva impreparato. La prossima sarà una stagione imnte per gli azzurri, che al 99% giocheranno anche la Champions League e quindi vedranno moltiplicarsi gli impegni.Sono diversi i nomi che fino ad ora sono circolati nell’orbita del. Quelli di Federico Gatti della Juventus per il reparto difensivo, e di Lorenzo Lucca dell’Udinese per l’attacco sono chiaramente i nomi maggiormente chiacchierati. Ma c’è un altro giocatore che pare sia finito del mirino di Giovanni Manna. A rirlo è Gianluca Di Marzio, che lancia una notizia di fatto inedita.