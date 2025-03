Spazionapoli.it - Mercato, Napoli in corsa per un altro difensore: altro rinforzo per Conte

Spunta unnome per il reparto difensivo azzurro, ma occhio alla concorrenza: i dettagli.Non si ferma la dirigenza del, che sembra avere il vento in poppa nella caccia ai rinforzi per la prossima stagione. Il calciopartenopeo è in pieno fermento e, tra i tanti obiettivi, spicca un’attenzione particolare per il reparto difensivo. Dopo aver messo a segno un colpo con l’intesa raggiunta per Marianucci dell’Empoli, il direttore sportivo Giovanni Manna non intende abbassare la guardia. Tra i nomi caldi che circolano insistentemente c’è quello di Koni De Winter, giovanebelga del Genoa, che sta attirando gli sguardi di mezza Europa. A confermare l’interesse è Tuttojuve, che segnala come ilsi sia aggiunto alla lista dei pretendenti, accanto a colossi come Inter e West Ham.