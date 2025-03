Juventusnews24.com - Mercato Juventus, futuro sempre più incerto anche per un altro big bianconero: lo scenario in vista dell’estate. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ildi unbig è in bilico: novità indella prossima stagione. Cosa filtraÈpiùildi Randal Kolo Muani, arrivato a gennaio dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.Secondo quanto riferito da Tuttosport, la sua permanenza è legata non solo alla qualificazione alla prossima Champions League, maaldi Thiago Motta, che lo ha fortemente voluto a Torino.Kolo Muani è ora in bilico alla Juve. La situazione è tutta in divenire.Leggi sunews24.com