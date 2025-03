Juventusnews24.com - Mercato Juventus, asse Torino-Liverpool: Reds all’assalto di un altro big bianconero? L’indiscrezione e tutti i dettagli

di RedazioneNews24: possibile assalto anche a Kenan Yildiz dopo l'affare ChiesaArrivano importanti novità anche sul fronte Kenan Yildiz, il gioiello dellaal momento anche lui in bilico. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe tra le altre anche il. Ipotrebbero fare leva sugli ottimi rapporti con il clubdopo l'affare Chiesa.Anche Yildiz è a rischio sacrificio in caso di mancata qualificazione in Champions. Ilè così in agguato. A riferirlo è Tuttosport.