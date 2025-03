Calcionews24.com - Mercato Cagliari, quale futuro per Yerry Mina? Le ultimissime sul difensore rossoblù

Leggi su Calcionews24.com

sarà il prossimodi? LesulC’è ancora incertezza sulla permanenza di. Il, che in questo periodo è impegnato con la Colombia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la squadra guidata dal tecnico Nicola che vorrebbe puntare su di lui anche nel .