Merano. Nina Duschek: molto più di una semplice ribelle

, artista di, non è solo unacon tacchi a plateau: con il suo nuovo singolo “My Rules” porta un messaggio di forza e autenticità. La canzone nasce da una relazione tossica, doveha lottato per ritrovare se stessa. Ora, con “My Rules”, grida la sua liberazione, scegliendo di vivere secondo le proprie regole, senza compromessi.Il singolo, caratterizzato da suoni vintage e moderni, è il primo passo di un EP in uscita quest’anno.spera che il pubblico possa sentirsi incoraggiato a rompere le catene e vivere liberamente, seguendo la propria verità.Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?Il singolo è nato da una relazione tossica, in cui io non capivo piú chi ero, cosa è la mia veritá, cosa è giusto e sbagliato per me.