Secoloditalia.it - Meloni sulla rivista francese Revue des Deux Mondes: «Ufo della politica europea, guida le destre vincenti»

Leggi su Secoloditalia.it

La prestigiosabimestraledes’ ha dedicato la copertina del numero uscito in edicola a marzo a Giorgia. Sopra la fotopresidente del Consiglio è stato scelto come titolo “le”.Alladal 2022, il Presidente del Consiglio italiano è, secondo Thibault Muzergues, “un UFO nella”, una figura di spicco di un post-populismo che rispetta il quadro delle istituzioni e si appoggia inequivocabilmentedivisione destra-sinistra, a scapito del popolo-élite. Leader raro ad essere uscito dalle elezioni europee del 2024 senza un graffio, “La” è in ascesa al croceviadestra e dell’establishment europeo e americano.incoronata dalla prestigiosa“Dopo gli endorsement ricevuti negli ultimi mesi dalle più importanti testate internazionali – commenta Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr – arriva oggi un’ulteriore incoronazione per Giorgia, questa volta dalla prestigiosa testata ‘des’.