Meloni ha deciso | va al vertice dei volenterosi di Macron E non sopporta più Salvini

Giorgiaha sciolto ogni dubbio: giovedì prossimo, 27 marzo, parteciperà aldei “” convocato dal presidente francese Emmanuela Parigi. Dopo una iniziale cautela espressa dal suo entourage – «Aspettiamo l’invito ufficiale, vediamo» – la presidente del Consiglio ha confermato la sua presenza, motivata anche dalla partecipazione di Volodymyr Zelensky. Tuttavia,intende chiarire la posizione italiana: nessun sostegno al progetto di un esercito europeo di peace-keeping, giudicato «complesso e poco efficace».e la proposta per un esercito europeoIldi Parigi, secondo quanto annunciato da, sarà l’occasione per «definire le garanzie di sicurezza che gli eserciti europei potranno fornire» e per sostenere l’esercito ucraino. Nonostante l’Italia abbia preso parte agli incontri preliminari in qualità di osservatore,ribadisce la preferenza per una forza sotto l’egida dell’ONU o della NATO.