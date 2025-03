Lanazione.it - “Meglio una ventottenne”. Bandecchi posta la foto di una modella e provoca su Ventotene. E’ bufera

Terni, 22 marzo 2025 – L’ennesimazione del sindaco di Terni Stefanoè un ritorno sulla polemica che nei giorni scorsi ha riguardato la premier Giorgia Meloni e il Manifesto di, considerato uno dei testi fondanti dell’Unione Europea.hato sul suo profilo Instagram ladi unacon un miniabito, la scritta "" e sotto il commento "il nostro manifesto ha qualcosa in più". Nel post,ha rincarato la dose: "Manifesto che anon avrebbero mai potuto scrivere per mancanza di capacità e allegria cerebrale. Erano comunisti: dittatura, alcol, e spie sul territorio per rompere le scatole. Fratellanza con U, Unione Sovietica (sparita)". Non si sono fatte attendere le reazioni politiche: "Il post del sindaco di Ternipubblicato sui social dedicato al Manifesto diè una vera porcheria maschilista", dice Elisabetta Piccolotti, Avs.