Medio Oriente, si riaccende il fronte libanese: raid di Israele dopo i razzi lanciati da Hezbollah

la fine del cessate il fuoco a Gaza, insianche il. A seguito del lancio disulla città israeliana di Metula da parte di, il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle forze di Tel Aviv di «agire con forza contro decine di obiettivi terroristici» in Libano. «non permetterà alcun danno ai suoi cittadini e alla sua sovranità e agirà in ogni modo per garantire la sicurezza dei residenti e delle località nel nord del Paese», si legge in un comunicato dell’ufficio di Netanyahu, che sottolinea come il governo di Beirut sia «responsabile di tutto ciò che accade sul suo territorio».Edificio distrutto da un missile israeliano a Touline, nel sud del Libano (Getty Images).didi, Unifil: «Rischio escalation»Le Idf hanno reso noto di aver colpito numerosi obiettivi dinel Libano meridionale: c’è almeno una vittima, una donna.