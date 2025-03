Trevisotoday.it - Medicina dei viaggi, nel 2024 effettuate oltre cinquemila vaccinazioni

Leggi su Trevisotoday.it

Visto l’avvicinarsi del periodo nel quale si programmano vacanze è bene tenere in considerazione, tra le varie cose, le ricadute sulla salute che uno, soprattutto se in Paesi “esotici”, può comportare. Se si desidera effettuare un soggiorno in un Paese estero è bene informarsi in anticipo.