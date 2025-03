Calciomercato.it - Maxi operazione tra Juve e Napoli: tre contropartite per Osimhen

Il Ds bianconero Giuntoli rimane sulle tracce del centravanti nigeriano in vista del prossimo mercato estivo: le mosse dellantus per sbloccare l’affareTutto in evoluzione allantus e non solo per quanto concerne la panchina. Thiago Motta va verso l’esonero ed è ormai un separato in casa alla Continassa.Victor(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore italo-brasiliano è sempre più in bilico e l’allontanamento dalla ‘Vecchia Signora’ potrebbe già scattare nei prossimi giorni. Lacambia al timone, ma anche dirigenza e giocatori saranno sotto esame nel finale di campionato dove l’obiettivo vitale da raggiungere resta ovviamente il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Anche l’operato di Giuntoli sarà al vaglio della proprietà, con il capo dell’area tecnica che intanto oltre a muoversi per il nuovo allenatore (in pole c’è Roberto Mancini) sonda il mercato per la nuovantus in vista della prossima estate.