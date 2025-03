Lanazione.it - Maxi cantiere Matteotti. Rischio imbuto sui viali: “Rispettati tutti i tempi”

Firenze, 22 marzo 2025 – La quarta macchia di leopardo dei lavori per la linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli ha preso a colorarsi stanotte sul viale Lavagnini, ilmonstre – lungo 600 metri, con operai al lavoro per 66 settimane, cioè fino giugno/luglio ’26 – che rappresenterà uno degli snodi chiave per il completamento dell’opera. Più luci che ombre – qualche ingorgo di troppo a Gavinana e alla Zecca Vecchia sì, ma operazioni che filano spedite e “perfettamente nei” come assicura l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, in particolare sul Pian di Ripoli – nel primo bilancio dei cantieri della 3.2.1 ma ora si entra nella fase potenzialmente più critica con quindici mesi di lavorazioni nel vialonee la riduzione di spazi per le auto (anche se due corsie per senso di marcia resteranno comunque a disposizione).