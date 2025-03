Max Giusti contro chi si lamenta che non si può dire più niente | Vi spiego perché se fai ridere con le offese sei un cog***

Leggi su Open.online

Maxnon è d’accordo con tanti suoi colleghi attori e comici che sino della presunta dittatura del politicamente corretto. Il mantra che spesso si sente, tanto nella politica quanto nel mondo dello spettacolo, è che ormai «non si può più». Un atteggiamento secondodisfattista: «Mi sono rotto le palle di sentire quelli che dicono che non si può più lavorarec’è il politicamente corretto».«Non si può farcome negli anni Ottanta»Ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, Maxattacca i colleghi che sino sul fatto che, secondo loro, non si può piùcome una volta: «Molto spesso quelli che lo dicono sono quelli che pretendono ancora di usare in un film, una commedia, lo stesso linguaggio che si usava negli anni Ottanta e Novanta.