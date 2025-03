Ilfattoquotidiano.it - Matteo Ricci si candida alle regionali nelle Marche (e parte da Osimo la città simbolo delle fratture della destra)

Un teatro pieno, con tanto di standing ovation finale.ha aperto così la propria traversata verso le2025. L’ex sindaco di Pesaro, ora europarlamentare, ha lanciato la suatura come presidente: l’obiettivo è ristrappare la regione, storicamente rossa e di sinistra, alladi Francesco Acquaroli, dopo la vittoria del fedelissimo di Giorgia Meloni del 2020.La sceltalocation non è stata casuale:si è messo a disposizione del Pd regionale da, al teatro la Nuova Fenice, comune crocevia per lamarchigiana. La, dopo le dimissioni del sindaco di centroFrancesco Pirani, che ha lasciato la poltrona pochi mesi dopo l’elezione per contrasti all’internomaggioranza, è attualmente commissariata e il centronon riesce a trovare una quadra per il voto di maggio, con il rischio di dividersi in mille nomi.