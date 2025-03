Ilrestodelcarlino.it - Matteo Ricci si candida alle regionali delle Marche: “Non ho resistito. Ho un progetto nuovo”

Ancona, 22 marzo 2025 – “La sfida storica è cambiare la regione. E oggi sono qui e posso scegliere solo le, dando la disponibilità a correre come presidente della Regione". L’ufficialità in un annuncio21.25 di ieri sera, dal palco di un teatro La Nuova Fenice di Osimo gremito.correrà da governatore per la coalizione di centrosinistra, coalizione – chiarisce subito – ancora da costruire, ma che punti a "unper ledel 2050”, modificando quella prospettiva che oggi ci vede “marginali, deboli, influenti”. Responsabilità politica e visione per il futuro Implicitamente punta il dito sull’attuale governance regionale. Sente, dice, "il peso della responsabilità politica”, in un contesto storico complesso. Cita i conflitti, sogna l’Europa libera. E dice sì alla richiesta di scendere in campo.