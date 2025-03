Quotidiano.net - Matteo Renzi (Italia viva): “È un governo di incapaci. Basta liti nell’opposizione”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 marzo 2025 – Senatore, ma che cosa sta succedendo? Giovedì la vicepresidente di Palazzo Madama, Licia Ronzulli, ha detto che non gliene “frega un c.” di quello che pensa lei. Non sarà un po’ troppo, anche per gli standard del dibattito pocono? “La volgarità di Ronzulli, ma più in generale di questa destra, fa impressione. Aggiunga che quando chiediamo alla presidente del Consiglio di rispondere alle domande dell’opposizione, come ho fatto martedì scorso, anche Meloni ha sbroccato. Ha deciso di non rispondermi ed è addirittura uscita dall’Aula per non ascoltare la mia replica. Una insulta con un linguaggio degno dei peggiori bar di Caracas, l’altra fugge per ripicca. Sono atteggiamenti tardo adolescenziali che mal si conciliano con la situazione poca internazionale così delicata.