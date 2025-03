Quotidiano.net - Mattarella durissimo sui dazi: immotivati, possono danneggiare eccellenze italiane

Roma, 22 marzo 2025 – Un Sergiosempre più diretto e meno da interpretare. Anche suie sulla guerra commerciale in corso, avviata (o meglio minacciata) da Donald Trump, il presidente della Repubblica non fa giri di parole: "Nuove nubi sembrano addensarsi all'orizzonte, portatrici di protezionismi, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico, che danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell'olio", dice il capo dello Stato durante un intervento al 44/mo Forum della cultura dell'olio e del vino della Fonone italiana Sommelier in corso a Roma. "Misure come quelle che vengono minacciate - insiste, con chiaro riferimento agli annunci del presidente Usa - darebbero, inoltre, ulteriore spinta ai prodotti del cosiddetto 'italian sounding', con ulteriori conseguenze per le filiere produttive, non essendo immaginabile che i consumatori di altri continenti rinuncino a cuor leggero a rincorrere gusti che hanno imparato ad apprezzare".