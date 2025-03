Thesocialpost.it - Mattarella contro i dazi: “Nuove nubi danneggiano le eccellenze italiane”

“Credo che tutti, quel giorno, in Piazza della Transalpina, abbiamo avvertito di essere testimoni di un momento di rilevanza storica, capace di immettere effetti profondi nel futuro d’Europa.” Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio, ha descritto l’importanza di un evento che ha segnato un cambiamento profondo.Leggi anche: Italia prigioniera della nostalgia: decidiamo l’Europa con i parametri di oggi, non con quelli di ieriInsieme all’ex capo di Stato sloveno Borut Pahor,ha ricevuto il Premio Patroni al Teatro Verdi di Gorizia. Il confine tra Italia e Slovenia, un tempo simbolo di divisione, oggi diventa un luogo di ine di condivisione. Un segnale forte per l’Europa, in un momento in cui la cooperazione tra i Paesi è più importante che mai.