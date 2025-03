Agi.it - Mattarella contro i dazi, "nuove nubi contro i protezionismi immotivati dei mercati"

AGI - "Il futuro non si costruisce vivendo di nostalgie. Varrebbe anche per gratuite eventuali tentazioni di nostalgia alimentare: oggi i cibi sono sicuramente più salubri ellati di un tempo. I progressi avvengono di rado per caso. Sono, piuttosto, frutto di intuizione, studio, determinazione, impegno, capacità di operare facendo sistema. L'agricoltura non fa eccezione. E, se oggi possiamo parlare di 'Dop economy', lo dobbiamo alle scelte di ammodernamento operate agli albori della Repubblica e alla nascita delle Comunità Europee". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al 44esimo Forum cultura dell'olio e del vino. La valorizzazione dei prodotti dop "Si valuta che i prodotti Dop, cibo e vino, valgano intorno al 20% dell'intero fatturato agro-alimentare, di cui larga parte alimenta le correnti export, metà delle quali, a loro volta, sono rivolte fuori dalla Unione Europea.