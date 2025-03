Fanpage.it - Mattarella contro i dazi di Trump: “Protezionismo immotivato, danneggia le nostre eccellenze”

Leggi su Fanpage.it

Sergio, parlando davanti a produttori di vino e olio, ha condannato i "protezionismi immotivati" che "danneggerebbero" le eccellenze italiane. È chiaro il riferimento ailanciati dagli Stati Uniti di Donald. Anche il ministro Giorgetti ha detto che isono "armi non convenzionali" e non vanno usare per "minare la stabilità" mondiale.